Trasporti, stop ai sussidi dalla Regione Calabria per le fasce deboli. Atam fa il punto sui tagli a Reggio

La stagione degli incentivi sociali sembra finita. Le misure con cui la Regione e il Governo sostenevano l’accesso ai servizi essenziali non sono stata finanziate. Una doccia fredda per le famiglie che quest’anno non potranno più contare sulle agevolazioni. A tracciare un quadro preoccupante della situazione è l’amministratore delegato di Atam, Giuseppe Basile che traccia l’elenco di tutte le misure cancellate dalla Regione Calabria a sostegno delle fasce più fragili quelle che più si appoggiano al sistema di trasporti pubblici. E come se non bastasse l’ipotesi dell’aumento tariffario annunciato questa estate da Catanzaro continua ad incombere. Dopo la levata di scudi che la misura aveva sollevato la Regione ha solo temporaneamente “congelato” ma non ritirato la misura. Il tutto mentre da 10 anni il territorio reggino attende da Catanzaro il passaggio delle deleghe che consentirebbe margini di manovra più ampi. Come dire mentre l’amministrazione Falcomatà ha investito sul rilancio dell’azienda con bus e strutture la Regione “dimentica” gli utenti più bisognosi.

