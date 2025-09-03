Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Gli affari d’oro dei clan reggini con le piantagioni di “cannabis”

Gli affari d’oro dei clan reggini con le piantagioni di “cannabis”

Negli angoli inaccessibili dell’Aspromonte, dai boschi di Cardeto alle campagne della Locride e della Piana di Gioia Tauro: i sequestri in serie nei Carabinieri del mese di agosto confermano l’escalation criminale

Affari d'oro per i clan reggini. Tutti con le tasche piene di euro, dall'hinterland di Reggio-città, all'Aspromonte, Locride, Piana di Gioia Tauro. E business in crescita esponenziale per l'intera filiera della canapa indiana, gli stupefacenti meno pregiati e meno costosi ma sempre richiestissimi. Inchiesta dopo inchiesta, la Procura antimafia di Reggio ha tratteggiato con estrema precisione scenari e dinamiche criminali: accanto ai dorati narcotraffici con i cartelli sudamericani gli esponenti della criminalità reggina, autonomi ma sempre con l'avallo e la condivisione con i luogotenenti dei capimafia, i clan investono nella produzione di canapa indiana, curando ed occupandosi di ogni singolo step operativo.
