Reggio, contenitore pieno di munizioni dentro il cantiere dell'ex cinema Orchidea

Un contenitore con munizioni è stato ritrovato nel cantiere dell'ex cinema Orchidea, futuro "Cultural Gate" della città. A renderlo noto è il Comune, attraverso un comunicato stampa. "L'accaduto inquieta, ma non spaventa. Con il massimo sostegno e la più convinta solidarietà alla ditta ed agli operai impegnati nei lavori, la realizzazione dell'opera va avanti. Nessuno può pensare di poter fermare il cambiamento», dice il sindaco Giuseppe Falcomatà intervenendo sull'atto intimidatorio. "Il cronoprogramma della costruzione del polo culturale - continua Falcomatà - procede spedito e grande merito va ascritto all'impresa e alle maestranze che, ogni giorno, operano per dotare Reggio di un moderno polo attrattivo. Confidiamo, convintamente, nell'operato degli inquirenti affinché, nel più breve tempo possibile, riescano a dare un volto e un nome agli autori di questo gesto vile che offende le coscienze e colpisce la crescita e lo sviluppo civile della nostra comunità. Si va avanti - conclude il sindaco - nella certezza che niente e nessuno potrà mai frapporsi nel processo di civiltà innescato da questa amministrazione».