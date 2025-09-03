Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio: si torna in aula tra elezioni regionali, feste mariane e incognite sui servizi

Reggio: si torna in aula tra elezioni regionali, feste mariane e incognite sui servizi

Scaduto l’affidamento dello scuolabus, per il nuovo bando si attende la nomina dei revisori. Le associazioni diffidano gli enti locali perché vengano garantiti i diritti degli studenti disabili

Le festività mariane, le elezioni e il bando per il servizio scuolabus. Il ritorno sui banchi e l’avvio dei servizi è dettato dalla combinazione di questi tre elementi. Perché se l’anno scolastico inizia in Calabria il 16 settembre a Reggio la concomitanza con le feste patronali fa slittare il suono della campana. A quando? Proprio in queste ora al vaglio del Comune una decisione che possa garantire nell’epoca della scuola dell’autonomia una soluzione omogenea. Tutto è pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico? Dal punto di vista strutturale dopo le peripezie dello scorso anno che hanno registrato la chiusura di 9 plessi a una manciata di giorni dalle lezioni, quest’anno la situazione appare più tranquilla, nel senso che sono state “cristallizzate” le soluzioni adottate lo scorso anno con gli spostamenti di alcune classi da un plesso all’altro.
