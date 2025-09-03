“Tre milioni e mezzo inutilizzati”: la Regione (ri)batte cassa al Comune di Reggio

Altri 3 milioni e mezzo da restituire alla Regione. Arriva un altro colpo al Comune, questa volta dal Dipartimento Ambiente, in relazione ai fondi assegnati dal Piano di sviluppo urbano. Una convenzione vecchia, più volte oggetto di aggiustamenti e rivisitazioni anche considerando la diversa fonte di finanziamento.

Limitatamente alla parte di spesa pubblica - per come precisato nel Complemento di programmazione - al Comune di Reggio Calabria è stata assegnata la somma complessiva di 58.376.973,29 euro di cui 39.741.105,00 quale quota Por 2000/2006 e 18.635.868,29 quale quota comunale ed altro. La spesa è stata effettivamente rendicontata da Palazzo San Giorgio ma non per tutti i progetti e quindi, come successo già in passato, con successive note di contestazione e richiesta di integrazione documentale (nonché con i verbali di controllo della spesa) la Regione ha rilevato numerose criticità esistenti nella gestione del Psu del Comune.

