Chiude la Comunità “Luigi Monti”: domani mobilitazione a Polistena

Polistena si mobilita per la Comunità Luigi Monti: l’evento “Radici e Orizzonti” a sostegno della Comunità e contro la sua chiusura. Domani alle 17,30 alla Comunità Luigi Monti, al civico 17 di via Vescovo Morabito, si terrà la manifestazione pubblica “Radici e Orizzonti - Storie, volti e sogni di una Comunità che vive”, promossa dal neonato “Comitato spontaneo pro Luigi Monti” con il sostegno di cittadini, associazioni, enti e istituzioni.

L’iniziativa è stata organizzata a sostegno della Comunità Luigi Monti e contro la sua chiusura, annunciata il 2 agosto scorso a causa dei ritardi annosi nei pagamenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza della struttura. Una notizia che ha generato una forte e immediata reazione da parte del territorio, che si riconosce nel valore umano e sociale di questa realtà.

Il Comitato spontaneo sorto di recente in città sottolinea come la Comunità Luigi Monti non sia solo una struttura di accoglienza, ma una casa per bambini e ragazzi fragili, che a Polistena hanno trovato e continuano a trovare cura, educazione e affetto. Si tratta di una realtà con quasi un secolo di storia, costruita grazie al sacrificio e alla dedizione di chi ha sempre operato al servizio degli ultimi.

