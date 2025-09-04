Il reggino Pasquale D'Ascola è il nuovo presidente della Corte di Cassazione

Pasquale D’Ascola è stato nominato nuovo Primo Presidente della Corte di Cassazione. La decisione è arrivata oggi dal plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura, riunito sotto la presidenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. D’Ascola ha ottenuto 14 voti, prevalendo di misura – per un solo voto – sul concorrente Stefano Mogini. In Commissione al Csm ha avuto i voti del presidente, il laico renziano Ernesto Carbone, e dei togati Maurizio Carbone (Area), Mimma Miele (Magistratura democratica, storico gruppo di sinistra) e Michele Forziati (dei “moderati” di UniCost).

Nato a Reggio Calabria nel 1958, D’Ascola è un magistrato civilista che ha avviato la sua carriera a Verona, per poi approdare alla Suprema Corte. Considerato vicino alla corrente progressista “Area”, è inoltre legato da vincoli familiari all’ex senatore e avvocato Vincenzo “Nico” D’Ascola.