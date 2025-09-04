«L’estate sta finendo, ma a Villa per i disabili non è mai iniziata»

«L’estate sta finendo, ma per le persone con disabilità, a Villa, potrebbe non essere mai iniziata». Una nota di amarezza apre la riflessione dell’associazione di volontariato villese “Specialmente Preziosi” fondata – si ricorda – «da chi la disabilità la vive quotidianamente sulla propria pelle».

Invitando a non trattare la tematica quale «qualsiasi proclama di parti politiche», il sodalizio richiama quando «l’amministrazione, nel febbraio 2024, annunciava il finanziamento da parte della Città Metropolitana del progetto “Lo Stretto che include”», arrivando a luglio dello stesso anno con l’apertura di «solo uno dei due siti previsti dal progetto, accanto all’ex delegazione municipale di Cannitello, inaugurato tra innumerevoli sottaciute criticità che avevamo evidenziato perché potessero essere superate, così da rendere quel sito veramente accessibile e inclusivo. Ma nulla, allora, fu fatto».

