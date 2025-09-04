Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio Calabria, il Polo “Righi-Boccioni-Fermi” celebra il trionfo ai WeBuild Awards

L’affermazione del team “Blue Horizon” nella competizione nazionale dedicata alle infrastrutture sostenibili ha impreziosito il percorso nel segno della tradizione e dell’innovazione dell’Istituto Tecnico Professionale

Un anno di successi, ricco di iniziative ha caratterizzato le attivitò del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” ed uno nuovo, altrettanto intenso, sta per cominciare in una scuola moderna, capace di unire tradizione e innovazione. Un anno che guarda all’internazionalizzazione dello studio, progetti di mobilità europea per studenti e docenti ed ancora ad azioni didattiche mirate a sostenere e guidare gli studenti verso il mondo del lavoro.

Il Polo è stato il primo istituto scolastico della provincia di Reggio e tra i primi della Calabria ad avviare l’apprendistato di primo livello firmando un protocollo con Soseteg. Gli studenti selezionati hanno “inaugurato” il loro contratto di lavoro durante questa estate ed hanno già ricevuto il primo stipendio. Con orgoglio la scuola vanta un numero significativo di studenti assunti nelle ferrovie, aeroporti, in aziende automobilistiche di eccellenza quali Maserati e Ferrari, in centri per ottici ed odontotecnici, laboratori medici e studi medici, aziende agrarie, officine.
