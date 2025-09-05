Ferrovia, lavori sulla linea tra Rosarno e Lamezia: domani bus sostitutivi

Modifiche alla circolazione ferroviaria per i viaggiatori del Regionale Trenitalia in Calabria. Nella mattinata di domani, sabato 6 settembre, dalle 8.30 alle 13.30, sono infatti previsti interventi di ammodernamento della rete ferroviaria lungo la tratta Reggio Calabria–Lamezia Terme (via Tropea), nel tratto compreso fra Eccellente e Rosarno.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, i treni in partenza e arrivo da Reggio Calabria con destinazione Lamezia Terme saranno limitati alla stazione di Rosarno. Il collegamento fra Rosarno e Lamezia Terme Centrale (via Tropea) sarà garantito da autobus sostitutivi, con fermate intermedie a Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo e Nicotera.

Trenitalia avvisa che i tempi di percorrenza potrebbero variare in base al traffico stradale e che i posti disponibili sugli autobus saranno in numero inferiore rispetto alla normale capienza dei treni.

I canali di acquisto e informazione dell’azienda sono già stati aggiornati con le variazioni di servizio. Ai passeggeri si raccomanda di verificare le soluzioni di viaggio più vicine alla data di partenza tramite sito web, app Trenitalia, biglietterie e canali digitali. Per chi ha acquistato un biglietto regionale digitale, sono previsti avvisi via SMS o email.