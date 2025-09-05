Locri, arrestati quattro scafisti per gli sbarchi di agosto a Roccella Jonica

Il gip del Tribunale di Locri, accogliendo la proposta della procura della Repubblica, guidata da Giuseppe Casciaro, ha disposto il carcere per quattro scafisti stranieri indiziati di avere condotto in Italia dai porti turchi, in momenti distinti, gruppi di migranti a bordo di barche a vela. L’attività investigativa, condotta da polizia di Stato e guardia di finanza è scaturita dagli sbarchi del 22 e del 23 agosto scorsi al porto delle Grazie di Roccella Jonica, durante i quali sono approdate complessivamente 144 persone soccorse in mare dalla Guardia costiera in eventi Sar, a circa 100 miglia dalla costa calabrese. Determinanti sono state le testimonianze di alcuni migranti, i quali hanno descritto la dinamica del viaggio. I quattro indagati sono stati condotti nel carcere di Locri.