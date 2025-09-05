Maxi sequestro a Reggio Calabria: 4 quintali di frutta e verdura venduti senza autorizzazione

A seguito di specifico e mirato servizio organizzato a tutela della libera concorrenza e della salute pubblica, la Polizia Locale di Reggio Calabria, in collaborazione con il Servizio di Igiene degli alimenti dell’Asp., ha sottoposto a sequestro 4 quintali di frutta e verdura posta in vendita su area pubblica.

I due provvedimenti cautelari, i rispettivamente per un ammontare di 250 e 150 kg di derrate (frutta e verdura) sono scattati a carico di altrettanti venditori rispettivamente per mancanza di certificato di tracciabilità del prodotto e mancanza di titolo autorizzativo.

Una parte della merce deperibile, ritenuta idonea al consumo umano, è stata donata in beneficenza ad una O.N.L.U.S..

Nell’ambito dell’esecuzione del medesimo dispositivo ispettivo sono stati altresì elevati altri due verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Le attività, fanno sapere dal Comando di Viale Aldo Moro, si sono giovate della preziosa collaborazione degli ispettori dell’apposito Servizio di igiene degli alimenti dell’Asp. In totale sono state comminate sanzioni per oltre 8.000 euro.

I venditori verbalizzati sono stati segnalati alle autorità amministrative e di finanza per i provvedimenti di specifica competenza. I servizi proseguiranno anche nei giorni delle festività mariane.