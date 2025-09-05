Tragedia a Sinopoli, operai travolti da mezzo pesante: c'è una vittima

Il crescente clima di festa che da giorni si respirava a Sinopoli in vista della celebrazione della festività di Maria SS. di tutte le Grazie è stato turbato da un tragico incidente sul lavoro che ha coinvolto tre operai intenti a effettuare lo scavo per la posa del cavo della fibra ottica lungo un tratto in discesa all’interno del centro abitatolo. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Sant’Eufemia e di Sinopoli e dei vigili del fuoco prontamente intervenuti i tre sono stati travolti da un mezzo pesante della ditta che effettua i lavori del quale per cause da verificare era stato perso il controllo. Per poterli soccorrere si è reso necessario l’intervento dei vigili e del 118 che, viste le gravissime condizioni in cui versava uno dei tre, ha allertato e fatto intervenire l’elisoccorso per trasportarlo al GOM di Reggio Calabria, ma lungo il percorso il povero operaio è deceduto. Gli altri due sono stati avviati al nosocomio a bordo dalle ambulanze del 118.