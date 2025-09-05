A Locri un “sistema” collaudato di false certificazioni mediche

Un sistema collaudato di false certificazioni mediche, rilasciate con sorprendente rapidità e senza alcuna verifica, è al centro dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Locri sotto la direzione della Procura locale, guidata dal procuratore Giuseppe Casciaro. L’indagine ha portato nei giorni scorsi all’emissione di un’ordinanza da parte del Gip di Locri nei confronti di ben 144 indagati, tra cui tre medici di base. Secondo quanto emerso, in alcuni casi i certificati venivano rilasciati “a ciclostile”, ovvero in serie, su semplice richiesta degli interessati, senza alcun colloquio approfondito né visita medica.

