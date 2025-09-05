Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / A Locri un “sistema” collaudato di false certificazioni mediche

A Locri un “sistema” collaudato di false certificazioni mediche

L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Locri ha portato alla luce il coinvolgimento di 144 indagati, fra cui due medici di base messi ai domiciliari

Un sistema collaudato di false certificazioni mediche, rilasciate con sorprendente rapidità e senza alcuna verifica, è al centro dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Locri sotto la direzione della Procura locale, guidata dal procuratore Giuseppe Casciaro. L’indagine ha portato nei giorni scorsi all’emissione di un’ordinanza da parte del Gip di Locri nei confronti di ben 144 indagati, tra cui tre medici di base. Secondo quanto emerso, in alcuni casi i certificati venivano rilasciati “a ciclostile”, ovvero in serie, su semplice richiesta degli interessati, senza alcun colloquio approfondito né visita medica.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province