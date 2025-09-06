Identificato e denunciato il ladro delle chiese nella Piana di Gioia Tauro, nel bottino anche ostie consacrate

Erano le chiese della Piana di Gioia Tauro l’obiettivo dei suoi colpi. I carabinieri hanno identificato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile di diversi furti commessi nelle ultime settimane in diverse parrocchie.

I militari dell’Arma della Compagnia di Taurianova, che hanno iniziato le indagini subito dopo le denunce presentate dai parroci, hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di culto, ricostruendo con precisione i movimenti dell’uomo e collegandolo a diversi episodi, ottenendo anche elementi decisivi per la sua identificazione.



Tra i casi contestati, spicca il furto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dove erano stati sottratti oggetti sacri, tra cui pissidi contenenti ostie consacrate, gesto che aveva provocato profondo sdegno nella comunità locale.

Samuele De Cinto (Capitano dei carabinieri di Taurianova): "Indagini fulminee"