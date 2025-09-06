Rassegna stampa 06-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Calabria in edicola oggi:

l rush finale su liste e candidati alle regionali in Calabria: i simboli presentati sono in totale 15

Elezioni in Calabria: quell’occasione persa nel Pd e le tensioni latenti dentro Forza Italia

IN EVIDENZA

“Dri” al Porto di Gioia Tauro: la Cgil frena: «Accettazione troppo passiva»

La “challenge della paura”, in maschera spaventano gli automobilisti: dopo Montauro, nuovi casi a Soverato

Certificati di malattia falsi nella Locride: si affaccia l'ipotesi corruzione

Aggressione al Poliambulatorio di Vibo: un altro medico finisce in ospedale

Reggio, degrado e scarichi abusivi al Parco lineare. Brunetti rassicura: «Lavoriamo alla soluzione definitiva»

CRONACA

Il porto di Catanzaro verso il rilancio “autunnale”: il peso di inchieste e burocrazia

Anche a Reggio si fa sentire la crisi dei call center, occupazione a rischio. I sindacati lanciano un Sos

Cosenza, in sensibile calo il numero delle imprese commerciali attive nel territorio comunale

Cure oncologiche a Crotone: l’Asp vara i Gruppi multidisciplinari

Vibo: tra dieci giorni si torna in classe, ma a mancare sono ancora le… aule

POLITICA

Lamezia, bilancio in pillole e lotta agli evasori tra le priorità del sindaco Murone

Rende, il consiglio comunale approva la costruzione di un nuovo svincolo autostradale