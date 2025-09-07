Certificati falsi, nella Locride le indagini si allargano al settore agricolo

Delle prescrizioni mediche negate sono alla base dell’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Locri, sul presunto sistema collaudato di false certificazioni mediche che nei giorni scorsi ha portato all’emissione di un’ordinanza da parte del Gip di Locri nei confronti di ben 144 indagati, tra cui tre medici di base. La donna ha raccontato che, mesi prima, sua madre - assistita dallo stesso medico di base - aveva ricevuto il consiglio di sottoporsi a una Tac a seguito di problemi di salute. Recandosi nello studio medico per ottenere la prescrizione, la paziente si è vista opporre un netto rifiuto: secondo la dottoressa, l’esame poteva essere prescritto solo da uno specialista. Nonostante le insistenze, la posizione del medico è rimasta ferma.

