Rassegna stampa 08-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Elezioni in Calabria: Cgil, Cisl e Uil “dettano” l’agenda. Le richieste al futuro governatore

Elezioni in Calabria, l’ottimismo di Tridico: «Questa terra può svoltare, attorno a noi c’è fiducia»

Calabria: legalità, antiracket e usura. Piano regionale quasi “al verde”

Calabria, nella corsa alle energie rinnovabili resta il “buco nero” delle aree idonee

‘Ndrangheta, Raffaele Losardo: «Patto politico-mafioso dietro la morte di mio padre»

Falsi certificati nella Locride, misura revocata per le dottoresse: lasciano i domiciliari

Nuovo svincolo A2 e stazione, il futuro di Rende e dell’Unical