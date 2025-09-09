Aspromonte, scoperta e distrutta una piantagione di canapa indiana

Una vasta piantagione di canapa indiana è stata individuata e distrutta dai carabinieri della Compagnia di Palmi, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri.

La coltivazione, nascosta tra i boschi dell’Aspromonte reggino, era composta da piante mature e pronte per la raccolta. Nei pressi sono stati trovati strumenti agricoli e pompe idriche, segno di un’organizzazione strutturata.

Secondo le stime, il raccolto avrebbe potuto generare un profitto illecito di centinaia di migliaia di euro, alimentando il mercato della droga nel Reggino e oltre.

Negli ultimi mesi l’attività di contrasto si è intensificata nelle zone montane e rurali, dove le coltivazioni illegali trovano spesso rifugio. Diverse operazioni hanno già portato a sequestri significativi, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di stupefacenti.