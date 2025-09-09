Depurazione a Reggio, sbloccato l’iter per i lavori a Ravagnese

Ammonta ad oltre 52 milioni di euro il costo del progetto per i lavori di rifunzionalizzazione del depuratore di Ravagnese, il più grande della città. Si è sbloccato un altro degli otto lotti in cui è stato suddiviso il territorio comunale dalla struttura commissariale governativa, subentrata al Comune per superare la procedura di infrazione comunitaria nel settore della depurazione. Ben 18 milioni sono destinati proprio agli interventi per il collettamento e 17 sull’impianto, più tutta una serie di interventi collaterali per l’adeguamento della struttura. Con un unico provvedimento è arrivato il disco verde al progetto definitivo, a cui adesso seguirà quello esecutivo e l’avvio materiale della gara vera e propria, oltre l’ok al vincolo di esproprio dei terreni.

