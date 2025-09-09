Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Depurazione a Reggio, sbloccato l’iter per i lavori a Ravagnese

Depurazione a Reggio, sbloccato l’iter per i lavori a Ravagnese

Sono entrate nel vivo le attività relative ai quattro poli principali in cui è stato suddiviso il territorio comunale. Avanzamenti anche per Gallico, Concessa e Pellaro

Ammonta ad oltre 52 milioni di euro il costo del progetto per i lavori di rifunzionalizzazione del depuratore di Ravagnese, il più grande della città. Si è sbloccato un altro degli otto lotti in cui è stato suddiviso il territorio comunale dalla struttura commissariale governativa, subentrata al Comune per superare la procedura di infrazione comunitaria nel settore della depurazione. Ben 18 milioni sono destinati proprio agli interventi per il collettamento e 17 sull’impianto, più tutta una serie di interventi collaterali per l’adeguamento della struttura. Con un unico provvedimento è arrivato il disco verde al progetto definitivo, a cui adesso seguirà quello esecutivo e l’avvio materiale della gara vera e propria, oltre l’ok al vincolo di esproprio dei terreni.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province