Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Grotteria, la media “negata”. Otto ragazzini senza scuola

Grotteria, la media “negata”. Otto ragazzini senza scuola

L’amministrazione polemizza con l’Istituto comprensivo: «Una sede per la secondaria è già prevista nel piano comunale, opposte motivazioni prive di una base giuridica sostenibile»

L’amministrazione comunale ha reso noto che, a meno di una settimana dall’avvio delle lezioni, otto bambini non hanno potuto scegliere una sede scolastica da frequentare. Secondo gli amministratori, fin dallo scorso febbraio – a iscrizioni ancora aperte – i genitori dei bambini che stavano per ultimare il loro ciclo di studi nella scuola elementare del centro hanno comunicato all’Istituto comprensivo Gioiosa-Grotteria che non avrebbero iscritto i loro figli ad alcuna delle sedi disponibili, in attesa che venisse attivata la sede della scuola media prevista dal piano comunale.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province