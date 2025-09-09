Grotteria, la media “negata”. Otto ragazzini senza scuola

L’amministrazione comunale ha reso noto che, a meno di una settimana dall’avvio delle lezioni, otto bambini non hanno potuto scegliere una sede scolastica da frequentare. Secondo gli amministratori, fin dallo scorso febbraio – a iscrizioni ancora aperte – i genitori dei bambini che stavano per ultimare il loro ciclo di studi nella scuola elementare del centro hanno comunicato all’Istituto comprensivo Gioiosa-Grotteria che non avrebbero iscritto i loro figli ad alcuna delle sedi disponibili, in attesa che venisse attivata la sede della scuola media prevista dal piano comunale.

