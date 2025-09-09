Inaugurata la scuola media paritaria diocesana a Locri

È stata inaugurata nei giorni scorsi a Locri, nel nuovo Centro ecclesiale diocesano, la scuola paritaria diocesana secondaria di primo grado “San Giovanni Bosco”, un progetto che si presenta come un autentico faro di speranza per le nuove generazioni. La cerimonia ha rappresentato un gesto concreto di fiducia nel futuro: un luogo pensato per crescere insieme, imparare e costruire una società fondata su valori condivisi.

La partecipazione della comunità locale, delle autorità religiose, civili e militari ha evidenziato il valore di un’iniziativa che mira a superare i confini della didattica tradizionale, con l’ambizione di rendere la “San Giovanni Bosco” il cuore pulsante di una nuova stagione educativa per Locri e la sua Diocesi.

