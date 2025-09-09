Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Inaugurata la scuola media paritaria diocesana a Locri

Inaugurata la scuola media paritaria diocesana a Locri

Il modello è quello del college: dalle 8 alle 18 con lezioni curriculari al mattino e corsi di potenziamento al pomeriggio, ovvero i laboratori e le attività sportive dell’oratorio

È stata inaugurata nei giorni scorsi a Locri, nel nuovo Centro ecclesiale diocesano, la scuola paritaria diocesana secondaria di primo grado “San Giovanni Bosco”, un progetto che si presenta come un autentico faro di speranza per le nuove generazioni. La cerimonia ha rappresentato un gesto concreto di fiducia nel futuro: un luogo pensato per crescere insieme, imparare e costruire una società fondata su valori condivisi.
La partecipazione della comunità locale, delle autorità religiose, civili e militari ha evidenziato il valore di un’iniziativa che mira a superare i confini della didattica tradizionale, con l’ambizione di rendere la “San Giovanni Bosco” il cuore pulsante di una nuova stagione educativa per Locri e la sua Diocesi.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province