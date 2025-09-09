Reggio Calabria, arrivano 45 nuovi agenti in Questura e nei commissariati

Sono 45 i nuovi agenti assegnati alla Questura di Reggio Calabria e ai Commissariati della provincia. Si tratta di un provvedimento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza volto a rafforzare la presenza sul territorio e a potenziare le attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

I poliziotti sono stati accolti questa mattina nella Sala Riunioni della Questura dal Questore Salvatore La Rosa, che ha dato loro il benvenuto illustrando le priorità operative per i prossimi mesi.

Nel suo intervento, La Rosa ha richiamato i valori di professionalità, integrità e umanità, ritenuti fondamentali per svolgere al meglio il servizio in un contesto complesso come quello metropolitano e provinciale.

L’arrivo di nuove unità consentirà di potenziare i controlli sul territorio, la vigilanza nelle aree centrali e i servizi di prossimità, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione e alle eventuali emergenze.