Buone pratiche ambientali, intesa sul porto di Gioia Tauro

Un incontro nel segno della collaborazione e della programmazione strategica. È quello che si è svolto nella giornata di ieri al porto di Gioia Tauro tra il direttore generale dell’Arpacal, Michelangelo Iannone, e il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza.

La visita, a cui hanno preso parte il segretario generale dell’AdSP, i rappresentanti del Terminal MCT con l’amministratore delegato Antonio Davide Testi e di Automar con la responsabile Rosy Ficara, ha segnato un momento di piena sinergia istituzionale in uno scalo che continua a crescere, nonostante le difficoltà dei mercati internazionali.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale