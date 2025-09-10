Pellaro, il tavolo tecnico del Comune di Reggio Calabria dopo la stagione degli sversamenti

Un indagine condivisa per individuare l'origine del problema che ha generato il più alto numero di sversamenti in mare degli ultimi anni. La stagione balneare a Pellaro è stata compromessa. E adesso si cerca di fare il possibile affinché lo specchio d'acqua del litorale sud possa tornare limpido. Per questo motivo il Comune ha convocato ieri un tavolo tecnico in cui ha invitato i rappresentanti di Asp, Noe (non pervenuti), Arpacal, Idrorhegion, del settore manutenzione e Ambiente del Comune e dell'Azienda di lavorazione degli agrumi “Capua 1880”. Sul tappeto le anomalie nel funzionamento del depuratore di Pellaro che quest'estate ha colorato per tanti giorni il mare di marrone.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale