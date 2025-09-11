Allo stadio “Santoro” di Villa i lavori per l’omologazione

Fari puntati sullo stadio comunale “Antonino Santoro”. Di un paio di giorni addietro, infatti, le ultime novità attinenti alla struttura, rispetto alle quali è stato il consigliere comunale Giuseppe Cotroneo a fornire qualche informazione più dettagliata alla cittadinanza.

Il delegato allo sport e all’impiantistica dell’amministrazione guidata dalla sindaca Giusy Caminiti ha comunicato l’avvio dei percorsi che stanno interessando, appunto, lo stadio non mancando di addentrarsi, nel contempo, in una digressione inerente ai processi che hanno condotto ai primi step che si stanno realizzando in questo momento.

«Finalmente – ha esordito – dopo mille peripezie, sono iniziati i lavori di manutenzione allo stadio comunale “Santoro”». Così, dopo aver condiviso innanzitutto la notizia principale, nel suo approfondimento ha voluto anche ricordare come siano stati «tanti gli interventi fatti in questi tre anni», alla luce della situazione trovata che – ha commentato – «definire disastrosa sarebbe riduttivo».

