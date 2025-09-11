Cittanova, finisce in parità il voto sul conflitto di interessi di Antico

Parità di voti in Consiglio comunale sul presunto conflitto di interessi del sindaco Antico relativo alla contestata violazione edilizia, e lo scontro politico trova nuova linfa.

Subito alla ribalta l’ennesima disputa: l’esito della seduta consiliare. Sul voto relativo all’odg “Verifica dell’assenza di conflitto di interesse”, tema richiesto dall’opposizione e “imposto” dalla Prefettura su ricorso della minoranza che era stata convocata in prima battuta con un odg difforme (“comunicazioni esiti di vigilanza edilizia”, che è stato comunque trattato) la parità dell’esito, stante l’astensione obbligatoria di Antico, ha determinato, nel dopo voto, valutazioni diverse tra i due fronti.

Senza un consenso in più, il punto all’odg non può dirsi approvato (appare scontato) ma nel caso specifico – a parere dell’opposizione – occorre fare un distinguo basato su una dialettica sottigliezza: non essendo stata approvata l’assenza del conflitto (questo il tenore dell’odg), ciò significa che il conflitto c’è. Un’acrobazia linguistica, respinta fermamente dalla maggioranza, avrebbe dunque determinato l’esito del voto nel senso auspicato dalle forze di opposizione.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale