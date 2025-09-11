Droga e armi a Reggio, a Catona si spacciava anche ai minori: 18 arresti. A capo dell'associazione il nipote di un boss di Archi

Quindici in carcere e tre ai domiciliari. In totale diciotto arresti: è il risultato di una operazione dei carabinieri di Reggio che, affiancati dalle Stazioni territorialmente competenti e da altri reparti dell'Arma, hanno eseguito l'ordinanza emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura. Contestata l'associazione dedita al narcotraffico, oltre a numerosi reati in materia di stupefacenti, armi e una ipotesi estorsiva.

Il nipote del boss di Archi gestiva l'associazione

L'indagine, avviata nel giugno 2023 e conclusa nel maggio 2024, si è concentrata su un'attenta e continuativa attività di osservazione e monitoraggio del quartiere di Catona, periferia nord della città. Durante diversi servizi di pattugliamento del territorio, i militari avevano avuto modo, in più occasioni, di notare movimenti anomali nella zona, in prossimità dell'abitazione di colui che è stato ritenuto nell'ordinanza custodiale, allo stato degli atti, il capo dell'associazione in questione (soggetto per altro nipote di un esponente apicale della ndrangheta di Archi). L'installazione di un sistema di videosorveglianza e lo svolgimento di plurime attività di riscontro ha condotto all'individuazione di un embrionale gruppo di soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti. L’indagine è stata supportata dall’utilizzo di intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e di videoripresa, nonché di numerosi sequestri di sostanze stupefacenti, strumentali allo svolgimento dell’attività di spaccio.