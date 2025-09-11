Droga e armi a Reggio, a Catona si spacciava anche ai minori: 18 arresti. A capo dell'associazione il nipote di un boss di Archi

Quindici in carcere e tre ai domiciliari. In totale diciotto arresti: è il risultato di una operazione dei carabinieri di Reggio che, affiancati dalle Stazioni territorialmente competenti e da altri reparti dell'Arma, hanno eseguito l'ordinanza emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura. Contestata l'associazione dedita al narcotraffico, oltre a numerosi reati in materia di stupefacenti, armi e una ipotesi estorsiva.
Il nipote del boss di Archi gestiva l'associazione
L'indagine, avviata nel giugno 2023 e conclusa nel maggio 2024, si è concentrata su un'attenta e continuativa attività di osservazione e monitoraggio del quartiere di Catona, periferia nord della città. Durante diversi servizi di pattugliamento del territorio, i militari avevano avuto modo, in più occasioni, di notare movimenti anomali nella zona, in prossimità dell'abitazione di colui che è stato ritenuto nell'ordinanza custodiale, allo stato degli atti, il capo dell'associazione in questione (soggetto per altro nipote di un esponente apicale della ndrangheta di Archi). L'installazione di un sistema di videosorveglianza e lo svolgimento di plurime attività di riscontro ha condotto all'individuazione di un embrionale gruppo di soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti. L’indagine è stata supportata dall’utilizzo di intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche e di videoripresa, nonché di numerosi sequestri di sostanze stupefacenti, strumentali allo svolgimento dell’attività di spaccio.
Base a Catona, ramificazioni in tutto i Reggino e oltre
Il Gip ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine all’esistenza di un’associazione finalizzata al narcotraffico, composta da 15 soggetti, tra gregari e esponenti di vertice, avente base operativa nel quartiere di Catona di Reggio Calabria, con ramificazioni anche in altre località del territorio reggino e con contatti nella piana di Gioia Tauro e nella vicina Sicilia, in grado di «istituire una solida attività imprenditoriale dedita alla vendita di varie tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish), anche con il coinvolgimento, in qualità di venditore, di un soggetto minorenne», che forniva gli stupefacenti anche a consumatori minorenni.
I contatti del capo e gli immobili abbandonati come deposito
Nel provvedimento cautelare, il Gip ha evidenziato come «i membri della consorteria si fossero attrezzati per gestire, in modo professionale, il business degli stupefacenti, assicurandosi le forniture necessarie tramite i contatti vantati dal loro capo nell’ambiente criminale, non solo reggino ma anche della Piana di Gioia Tauro; forniture che venivano, poi, custodite presso appositi immobili abbandonati e appartamenti presi in locazione dagli associati, divenendo le basi logistiche del sodalizio e punto di riferimento per i numerosi assuntori di sostanze stupefacenti».
La piantagione di canapa scoperta dagli inquirenti
Gli inquirenti, ancora, hanno scoperto una piantagione di canapa indica nel quartiere di Catona, della quale gli indagati curavano le diverse fasi di approntamento, raccolta e lavorazione. Circa 400 piante, già defogliate, e 25 piante ancora in fase vegetativa, oltre ad un deposito utilizzato come laboratorio per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente.
Gli affari gestiti dal carcere con l'aiuto della famiglia
Secondo i risultati dell’indagine, i proventi dell’attività di vendita dello stupefacente erano ripartiti tra gli indagati secondo le disposizioni fornite dal capo del sodalizio, il quale provvedeva, altresì, al sostentamento di uno dei suoi sottoposti, dopo che questo era stato arrestato in quanto trovato in possesso di cospicue quantità di diverse tipologie di stupefacenti, a disposizione del gruppo. Il presunto capo dell’organizzazione criminale, pur ristretto in carcere, continuava a impartire direttive in merito all’organizzazione dell’attività illecita, avvalendosi, a tal fine, della mediazione dei propri familiari nel corso dei colloqui in carcere.
Un sistema di vedette a protezione del capo
Il Gip, inoltre, ha sottolineato «come l’associazione in questione si mostrasse ben radicata nel quartiere di Catona, sul quale esercitava un penetrante e diffuso controllo del territorio, tramite un sistema di vedette che, posizionate nei pressi dell’abitazione del capo, sorvegliavano le strade limitrofe in modo da garantire la sicurezza e l’impunità dei sodali dediti all’attività di spaccio, nonché tramite una serie di avvisaglie telefoniche ogni qualvolta qualcuno degli indagati si avvedeva della presenza di forze di polizia in zona».
