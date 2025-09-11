Rassegna stampa 11-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Mercato, risorse umane, grandi opere in Calabria: Unindustria parla al nuovo presidente
- Calabria, Confcommercio rilancia la Zem: «La Regione dovrà avere coraggio»
- Elezioni regionali in Calabria: manifesti già affissi ma Salvini non lo candida
- Calabria, quelli della notte, sulla Statale 106: precari della scuola diretti al Nord
- Concorso scuola in Calabria, il caso alla Camera: «Il Ministero deve fornire risposte»
- Calabria, Intelligenza artificiale: le linee guida del Mim sull’utilizzo nelle classi
- Emergenza criminalità a Cetraro, Piantedosi assicura: «Lo Stato c’è»
- Catanzaro Servizi, fari puntati su canile e gestione del porto
- Catanzaro Lido, il ponte sulla Fiumarella finalmente diventa realtà
- Lamezia Terme, il ministro Piantedosi: «Costante attenzione per la comunità rom»
- Canale 19, “bacchettate” alla Procura di Crotone: «Rischio di inondazione modesto»
- Vibo Valentia, Tomao in continuità con Piscitelli: «Priorità all’Emergenza-urgenza»
- Nessuna tensione durante la “Passeggiata della sicurezza” a Catanzaro
- Cosenza, il terminal bus di Vaglio Lise trasformato in un dormitorio
- Scuola, corsa contro il tempo a Cosenza: decine di supplenti in cattedra
- Reggio Calabria, la “nuova idea” di città modellata attraverso gli strumenti urbanistici
- Reggio Calabria, “Simpatia della Calabria”: un premio alle sfide raccolte
- Il Gom di Reggio al top nella Chirurgia robotica
- Allo stadio “Santoro” di Villa i lavori per l’omologazione
- Cittanova, finisce in parità il voto sul conflitto di interessi di Antico
- Un trionfo la seconda edizione del festival “MitiCu!” a Locri
- Marjan era estranea agli scafisti dello sbarco del 2023 a Roccella
Caricamento commenti
Commenta la notizia