Reggio Calabria, la “nuova idea” di città modellata attraverso gli strumenti urbanistici

Una visione della città racchiusa in tanti strumenti urbanistici con cui maturare scelte coerenti. Dopo gli anni di “crescita selvaggia” il Comune si dota di attrezzi con cui coniugare efficienza e sostenibilità. Misure, programmazioni e progetti racchiusi in un unico grande “contenitore”: il masterplan. Il piano dei piani che dopo gli aggiustamenti maturati nella campagna di ascolto del territorio si appresta a tornare di nuovo in giunta per l’ultimo e definitivo passaggio. Un’operazione con cui l’amministrazione ha voluto dotarsi di uno strumento non obbligatorio, che rappresenta la cornice per tutti gli interventi che dovranno modellare, attraverso una nuova reinterpretazione degli spazi, il volto della città. Un lavoro portato avanti dall’assessore Paolo Malara che ha nelle deleghe la mission da portare avanti “Politiche e programmi di pianificazione territoriale e urbana sostenibile, adattamento climatico, progetti strategici. Nel masterplan ci sono gli elementi chiave della città policentrica, del rapporto tra la persone e i servizi. «Abbiamo messo a sistema quello che già c’era con un lavoro interesettoriale, individuato le priorità e immaginato una visione più europea». In questo percorso intanto «abbiamo approvato il Psc, il piano spiaggia che non è ancora a regime ma sono in corso le istruttorie per aprire al territorio le nuove opportunità, così come è stato approvato il piano di gestione del verde».