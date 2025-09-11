Regionali in Calabria, Schlein vota Tridico e crede nella rimonta: “Una candidatura che ha restituito entusiasmo”

«Crediamo moltissimo nella rimonta, perché c'è un entusiasmo straordinario che si è risvegliato grazie alla candidatura di Pasquale Tridico, che sosteniamo con enorme convinzione: è la persona giusta per rilanciare la Calabria, per garantire il diritto alla salute dei calabresi che non sono italiani di serie B». A dirlo Elly Schlein, segretaria del Pd, a Catanzaro, ultima tappa del suo tour in Calabria a sostegno del candidato presidente della Regione per il centrosinistra, Pasquale Tridico. «La Giunta di Occhiuto in questi anni - ha aggiunto Schlein - ha contribuito a chiudere altri ospedali, non hanno mai messo la sanità pubblica al primo posto perchè la verità è che la destra che sostiene Occhiuto è la stessa che con Giorgia Meloni sta tagliando la sanità pubblica, i reparti si svuotano, le liste d’attesa si allungano all’infinito. Ce l’hanno raccontato anche all’ospedale di Polistena: i calabresi non si riescono più a curare. La prima priorità per questa campagna elettorale insieme a Tridico - ha proseguito la leader del Pd - è la difesa della sanità pubblica universalistica perchè la destra la vuole a misura del portafoglio, noi la vogliamo per tutte e per tutti, nessuno escluso».

Secondo Schlein, un’eventuale vittoria di Tridico «può valere moltissimo per le calabresi e i calabresi. Questa è la cosa più importante, perchè questa terra merita riscatto, merita rispetto e una prospettiva di futuro dignitoso. Penso ai tanti giovani che quando si vedono offrire solo contratti precari che durano un mese e non sanno se ce l’avranno il giorno dopo, e quando vedono salari così bassi - nell’indifferenza della destra di Giorgia Meloni che nega il salario minimo - scelgono molto spesso di partire. Noi siamo qui - ha concluso per garantire a quelle ragazze e quei ragazzi calabresi il diritto a restare e a costruirsi nella loro terra un futuro dignitoso, che vuol dire lavoro di qualità, vuol dire buona impresa, vuol dire le politiche industriali che questa destra ha completamente dimenticato mentre non ha il coraggio di intervenire sul costo dell’energia, con le bollette più care d’Europa, perchè non ha il coraggio di intaccare gli extra profitti che maturano un pugno di società energetiche a scapito di tutte le altre imprese e tutte le altre famiglie italiane».