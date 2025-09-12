Rassegna stampa 12-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, il maxi-bonus di Occhiuto per rianimare i borghi bocciato dall’opposizione
«Mai più morti di “non sanità” nelle aree interne della Calabria»
Ospedale della Sibaritide: il gigante ha preso forma
Il Psc di Catanzaro assume la veste finale: mobilità tra le parole chiave
Catanzaro, Pittelli ritorna davanti al gup per bancarotta fraudolenta
Catanzaro, i militanti di Forza Nuova lunedì saranno sentiti dal giudice in tribunale
Piano di sviluppo dell’aeroporto di Crotone, i paletti del ministero dell’Ambiente
Dolore e indignazione, Vibo Valentia aspetta Francesco Mirabelli per dargli l’ultimo saluto
Vibo Valentia, Sistema bibliotecario in crisi: patrimonio culturale a rischio
Cosenza e quei “mostri” agitano il borgo nel silenzio delle istituzioni
Cosenza, proliferano le bici elettriche… fuori controllo: un pericolo per i pedoni
Cosenza, tante novità nello zaino da martedì. La piccola rivoluzione della scuola
Corigliano Rossano, Succurro contraria al trasferimento del Liceo
Montalto, vandalizzata la villetta comunale. Danni ai giochi dei bimbi
Reggio Calabria, abbattute le baracche dell’area di Ciccarello. Si comincia a lavorare all’asilo
Gom di Reggio Calabria, Ostetricia e Ginecologia in festa: inaugurate le nuove sale operatorie
Reggio Calabria si prepara ad abbracciare con affetto la sua Santa Patrona
