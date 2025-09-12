Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Reggio Calabria, abbattute le baracche dell'area di Ciccarello. Si comincia a lavorare all’asilo

Anche le ultime baracche sono venute giù. I camion stanno svuotando di inerti l’area e oggi dovrebbero iniziare le operazioni di traccia della costruzione che ospiterà il nuovo asilo nido. Il ghetto che per 50 anni ha sfigurato l’area di Ciccarello sta piano piano cedendo il passo alla speranza di un ritrovato decoro. Il quartiere volta pagina. È questo lo spirito con cui si guarda al cantiere che attraverso due canali di finanziamento il Pnrr da una parte i Patti per il sud dall’altro, dovrà restituire la normalità. Entrambi guidati dall’ingegnere del Comune Giovanni Rombo quale responsabile dei procedimenti. Il recupero sociale ed ambientale del compendio dell’ex selleria è finanziato attraverso i 750 mila dei Patti. Intervento che prevede la bonifica sociale ed ambientale dell’area, in attuazione al protocollo sottoscritto nel lontano 2018 con la Prefettura.
