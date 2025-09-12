Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio, controlli in viale Europa: 9 denunce e un arresto per furti d’acqua ed energia

Reggio, controlli in viale Europa: 9 denunce e un arresto per furti d’acqua ed energia

di

Polizia locale in azione per oltre 12 ore in un complesso di edilizia popolare di viale Europa, nell’ambito del programma Focus ‘ndrangheta. Al servizio hanno collaborato tecnici Enel, personale Sorical e il servizio veterinario dell’Asp.

Un arresto per furto di energia

Arrestata una 41enne straniera: secondo gli accertamenti occupava abusivamente un immobile Aterp dichiarato inagibile, con allaccio elettrico diretto alla colonna e contatore manomesso. Stimati oltre 17.000 kWh di consumi in un anno (circa 9.000 euro).

Denunce, sequestri e sanzioni

Denunciate nove persone per furto aggravato d’acqua e occupazione abusiva. In viale A. Moro sequestrate tre autovetture senza assicurazione. Individuati quattro cani non microchippati: al proprietario una multa di oltre 400 euro.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province