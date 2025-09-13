Quattro comuni della Piana di Reggio cardioprotetti grazie al progetto del Lions

Quattro Comuni della Piana cardioprotetti e defibrillati grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni ed imprenditori. Nella consapevolezza dell'importanza della prevenzione, per migliorare la sicurezza e la salute pubblica in 4 centri della Piana, è stato presentato il progetto promosso dal Lions Club “Polistena Brutium” del presidente Cesare Laruffa. Nella sede del sodalizio, nel palazzo confiscato del quartiere Catena, è stato illustrato il progetto che prevede l'installazione di 10 defibrillatori a Polistena, e 3 nei Comuni di Candidoni, Scido e Terranova Sappo Minulio. Come ha spiegato Laruffa, «tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità di imprenditori, operatori economici, professionisti, istituti bancari, che con spirito di servizio e amore verso le comunità hanno contribuito».

Come ha ricordato il cardiologo Alessandro Cannatà, socio Lions, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo. La probabilità di sopravvivenza aumenta se viene effettuata la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione tempestivamente, la scarsa presenza di defibrillatori nei territori e di cittadini sensibilizzati e formati, limitano l'immediatezza del primo soccorso.

