Rassegna stampa 13-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Calabria, poco lavoro per il Consiglio uscente: in quattro anni soltanto 56 sedute
- Unical, orgoglio e innovazione: dalla crisi al primato nazionale
- Regionali Calabria: la campagna elettorale trasformata in una mischia convulsa e fragorosa
- “Lieti calici” di vino calabrese: vendemmia 2025 di alta qualità
- Una “class action” a San Luca per chi occupa suoli demaniali
- Catanzaro, la “strada fantasma” del Sansinato: si riaccende la battaglia davanti al Tar
- Catanzaro, illeciti commessi nel carcere di Siano: la Procura adesso ricorre in appello
- Crotone, Emodinamica e Terapia intensiva: l’Asp potenzia il “San Giovanni”
- Rubati farmaci per 750mila euro nel Crotonese
- Vibo Valentia, anno didattico ai nastri di partenza: ma sei scuole non sono ancora pronte
- Vibo si unisce per l’addio a Francesco: pm al lavoro sulle cause della tragedia
- Lamezia Terme, disperazione in via Galluppi: «La nostra vita sotto le macerie»
- Quattro comuni della Piana di Reggio cardioprotetti grazie al progetto del Lions
- Reggio si prepara ad accogliere la Patrona in un bagno di folla
- Villa San Giovanni, “Legalità: un gioco da ragazzi”: a Piale i giovani hanno già vinto
- Il mondo di frate Damiano, eremita in Aspromonte
- Tredici progetti strategici per il rilancio della Locride
- Cosenza, Palazzo dei Bruzi aggiorna la toponomastica ma condanna all’oblio tanti cosentini illustri
- Scuola, in arrivo a Cosenza l’incarico annuale per 189 supplenti: entro lunedì la presa di servizio
