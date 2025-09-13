Rassegna stampa 13-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Calabria, poco lavoro per il Consiglio uscente: in quattro anni soltanto 56 sedute

- Unical, orgoglio e innovazione: dalla crisi al primato nazionale

- Regionali Calabria: la campagna elettorale trasformata in una mischia convulsa e fragorosa

- “Lieti calici” di vino calabrese: vendemmia 2025 di alta qualità

- Una “class action” a San Luca per chi occupa suoli demaniali

- Catanzaro, la “strada fantasma” del Sansinato: si riaccende la battaglia davanti al Tar

- Catanzaro, illeciti commessi nel carcere di Siano: la Procura adesso ricorre in appello

- Crotone, Emodinamica e Terapia intensiva: l’Asp potenzia il “San Giovanni”

- Rubati farmaci per 750mila euro nel Crotonese

- Vibo Valentia, anno didattico ai nastri di partenza: ma sei scuole non sono ancora pronte

- Vibo si unisce per l’addio a Francesco: pm al lavoro sulle cause della tragedia

- Lamezia Terme, disperazione in via Galluppi: «La nostra vita sotto le macerie»