Reggio si prepara ad accogliere la Patrona in un bagno di folla

Tutto è pronto, la città spalanca le braccia per accogliere la sua Patrona. Un bagno di folla che accompagnerà come da secoli il percorso con cui la Madonna della Consolazione attraversa le strade di Reggio per arrivare al Duomo. Un momento atteso da tutta la comunità. Il Comune ha messo in campo gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’area del Santuario dell’Eremo. È stato lo stesso sindaco Giuseppe Falcomatà, a sincerarsi che tutto sia stato eseguito, nel rispetto dei luoghi e della secolare tradizione di devozione. Accompagnato dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Paolo Brunetti e dal consigliere comunale delegato alla manutenzione, Franco Barreca, il primo cittadino ha incontrato i frati Cappuccini, custodi del Santuario dell’Eremo, una delegazione di portatori della Vara e i numerosi fedeli presenti. Nel dettaglio le opere realizzate dal Comune ufficio manutenzione del Verde, d’intesa con la società Castore e Calabria Verde, hanno riguardato la pulizia del crinale a ridosso della scalinata del Santuario, la collocazione di una nuova staccionata sul sagrato, il ripristino di una fontana per l’acqua, l’intera sistemazione del verde e degli alberi lungo tutto il percorso della Vara fino alla piazzetta della Consegna, la messa in sicurezza dei marciapiedi.

