Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio si prepara ad accogliere la Patrona in un bagno di folla

Reggio si prepara ad accogliere la Patrona in un bagno di folla

Con la veglia di ieri sera si sono aperti i quattro giorni di fede e festa per celebrare la Consolatrice. Sopralluogo del sindaco all’Eremo per verificare gli interventi di messa in sicurezza del percorso

di

Tutto è pronto, la città spalanca le braccia per accogliere la sua Patrona. Un bagno di folla che accompagnerà come da secoli il percorso con cui la Madonna della Consolazione attraversa le strade di Reggio per arrivare al Duomo. Un momento atteso da tutta la comunità. Il Comune ha messo in campo gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’area del Santuario dell’Eremo. È stato lo stesso sindaco Giuseppe Falcomatà, a sincerarsi che tutto sia stato eseguito, nel rispetto dei luoghi e della secolare tradizione di devozione. Accompagnato dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Paolo Brunetti e dal consigliere comunale delegato alla manutenzione, Franco Barreca, il primo cittadino ha incontrato i frati Cappuccini, custodi del Santuario dell’Eremo, una delegazione di portatori della Vara e i numerosi fedeli presenti. Nel dettaglio le opere realizzate dal Comune ufficio manutenzione del Verde, d’intesa con la società Castore e Calabria Verde, hanno riguardato la pulizia del crinale a ridosso della scalinata del Santuario, la collocazione di una nuova staccionata sul sagrato, il ripristino di una fontana per l’acqua, l’intera sistemazione del verde e degli alberi lungo tutto il percorso della Vara fino alla piazzetta della Consegna, la messa in sicurezza dei marciapiedi.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province