Tredici progetti strategici per il rilancio della Locride

Il Corsecom, struttura associativa che comprende molte associazioni sociali e di volontariato del territorio della Locride, cessata la pausa estiva, torna a puntare i riflettori sulle realtà in evoluzione nel territorio unitamente alla cooperativa turistica Jonica Holidays, con cui negli ultimi mesi ha intensificato la propria collaborazione per rafforzare le spinte operative. Le due strutture stanno mettendo a fuoco l’attento lavoro di osservazione e analisi su 13 progetti strategici che riguardano sanità, viabilità, trasporti, ambiente e turismo fatto per raccogliere dati, verificare lo stato di avanzamento, individuare e segnalare le criticità di opere finanziate ma mai avviate. I presidenti delle due strutture associativa, Mario Diano e Maurizio Baggetta in questi giorni, unitamente agli esperti di settore si sono nuovamente confrontati per fare il punto della situazione e avviare un percorso di proposte condivise, guardando con attenzione alla nuova fase politica post-elettorale regionale. Nell’agenda dei lavori, infatti, c’è l’intenzione di programmare subito, nel post elezioni, un incontro ufficiale con il Presidente della Regione Calabria e gli assessori competenti che andranno a gestire la nuova legislatura. Il tutto non appena avranno luogo le nomine e gli assetti del nuovo governo Regionale.

