Locride, paradiso all’ultima chiamata: infrastrutture o morte per isolamento

Locride, la terra più isolata d’Italia. Passano i governi, nazionali e regionali e poco o nulla continua a farsi per un pezzo d’Italia condannato all’irrilevanza dal disinteresse cronico assai più e meglio di quanto già lo sia dalla sua posizione geografica e dall’asperrima morfologia dei suoi territori. Il versante ionico del territorio metropolitano di Reggio Calabria consiste di fatto in una una striscia di costa sottile, schiacciata sul mare da un Aspromonte che ad Occidente precipita brusco in mare. Altro che i dolci declivi d’Oriente, che guardano il Tirreno e dopo Scilla “si aprono” alla Piana di Gioia Tauro: sullo Jonio il massiccio “concede” solo muri boscosi che celano paesi arroccati, antri e dirupi inaccessibili, santuari in mezzo al nulla e la ‘ndrangheta più potente del mondo. Di là autostrada, ferrovia, porto; di qua, isolamento ancora senza rimedio.

Vie di comunicazione veloci e moderne, quindi: si invocano da decenni, invano. La Statale 106 è la stessa di cinquant’anni fa, e il suo raddoppio, senza troppa fantasia indicato come Nuova Statale 106 collega solo Locri a Roccella Jonica, coprendo 15 chilometri: un moncone di utilità assai limitata.

Questa “Nuova 106” – tramite la trasversale Ionio-Tirreno, vertiginoso stradone a due corsie sbilenche che “sfocia” sul torrente Torbido tra Grotteria Mare e Marina di Gioiosa – “accompagna” l’ardimentoso automobilista che esca dall’autostrada Salerno-Reggio solo a Roccella a nord e (molto tortuosamente) a Siderno e Locri a sud. Discendendo la punta dello stivale, la “Nuova 106” si materializza, chissà perché, soltanto per un breve tratto all’altezza di Palizzi. Per il resto (110 interminabili chilometri tra Locri e Reggio) c’è solo il vecchio nastro d’asfalto a due corsie e doppio senso di cui nulla rende meglio l’idea dell’ingiuria con cui è noto: la “strada della morte”. Un intero pezzo d’Italia, insomma, è collegato a stento al resto, tagliato fuori da ogni via di comunicazione degna di questo nome. Un gap che 42 comuni e 120 mila abitanti in costante diminuzione scontano pesantemente in termini di sviluppo economico e sociale.

Due sono le direttrici di intervento possibili e sperabili, ancorché impervie e di costosa realizzazione. Soprattutto, concretizzabili solo per volontà politica ferrea, finora mai riscontrata, a tutti i livelli, nazionali in primis.