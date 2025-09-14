«Restituiteci il volo Reggio-Milano»: petizione dal capoluogo lombardo

Anche il mese di agosto è andato in archivio facendo registrare un altro record di passeggeri all’Aeroporto dello Stretto ma la notizia vera è quella di una mobilitazione che parte dal cuore della comunità dello Stretto (reggina e messinese) residente a Milano e in Lombardia e si allarga a cittadini e istituzioni.

Il Comitato “Difendiamo l’Aeroporto dello Stretto da Milano” ha deciso di avviare una petizione online ( https://chng.it/vLrBW67KzB) per chiedere a Ita Airways il ripristino del secondo collegamento giornaliero tra Reggio Calabria e Milano Linate, cancellato dalla compagnia a partire dal prossimo 26 ottobre 2025 e fino al 28 marzo 2026.

«La scelta di passare da due voli al giorno a uno soltanto – spiega il presidente del Comitato Alessandro Panuccio – ha motivazioni che non sono convincenti. Si tratta di scuse poco credibili, la rotta Reggio-Milano è storicamente molto frequentata e vitale, soprattutto per chi lavora o studia al Nord ma continua a mantenere rapporti costanti con la Calabria e l’area messinese della Sicilia.

