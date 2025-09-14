Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Roccabernarda, salvarono una donna dall’ex marito: encomio solenne a tre giovani

Roccabernarda, salvarono una donna dall’ex marito: encomio solenne a tre giovani

Riconoscimento del Comune di Roccabernarda ai ragazzi che il 29 agosto hanno sventato un femminicidio. Il colonnello Giovinazzo: «Questo gesto è il riscatto di questa comunità rispetto alle pagine buie del passato»

Premiati con un encomio solenne e una targa i tre giovani Giona Bonofiglio, Giovanni Oliverio e Damiano Iaquinta, che il 29 agosto scorso salvarono la vita a Caterina Patarino, aggredita a coltellate dall’ex marito Francesco Vona. Nella affollata sala consiliare del Municipio di Roccabernarda, con voto unanime di tutti i consiglieri, è stato conferito il riconoscimento ufficiale ai tre giovani, alla presenza, tra gli altri, del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Raffaele Giovinazzo; del comandante della Compagnia di Petilia Policastro, capitano Ludovico Paterni; e del vicario del questore di Crotone, Mario Lanzaro. Presenti anche i figli della signora Caterina, 70 anni, che dal giorno dell’aggressione si trova ancora ricoverata nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, mentre l’ex marito, Francesco Vona, pensionato 72enne, si trova in regime di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio.
Una cerimonia di grande commozione e partecipazione, culminata con la consegna delle tre targhe che recano la seguente motivazione: “Per il coraggio, il senso civico e l’alto spirito umano dimostrati nel salvare una vita in pericolo. Gesto nobile che onora l’intera comunità”.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province