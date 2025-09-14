Roccabernarda, salvarono una donna dall’ex marito: encomio solenne a tre giovani

Premiati con un encomio solenne e una targa i tre giovani Giona Bonofiglio, Giovanni Oliverio e Damiano Iaquinta, che il 29 agosto scorso salvarono la vita a Caterina Patarino, aggredita a coltellate dall’ex marito Francesco Vona. Nella affollata sala consiliare del Municipio di Roccabernarda, con voto unanime di tutti i consiglieri, è stato conferito il riconoscimento ufficiale ai tre giovani, alla presenza, tra gli altri, del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Raffaele Giovinazzo; del comandante della Compagnia di Petilia Policastro, capitano Ludovico Paterni; e del vicario del questore di Crotone, Mario Lanzaro. Presenti anche i figli della signora Caterina, 70 anni, che dal giorno dell’aggressione si trova ancora ricoverata nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, mentre l’ex marito, Francesco Vona, pensionato 72enne, si trova in regime di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Una cerimonia di grande commozione e partecipazione, culminata con la consegna delle tre targhe che recano la seguente motivazione: “Per il coraggio, il senso civico e l’alto spirito umano dimostrati nel salvare una vita in pericolo. Gesto nobile che onora l’intera comunità”.

