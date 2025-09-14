Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Viabilità, “grandi manovre" di Anas nella Piana di Gioia Tauro

Viabilità, “grandi manovre" di Anas nella Piana di Gioia Tauro

Cantiere in corso allo svincolo di Rosarno ma il nuovo svincolo per i mezzi pesanti nell'area portuale deve ancora attendere

Si intensificano le partenze nei fine settimana su strade e autostrade Anas: le indicazioni sulle arterie più trafficate. Ci sono anche Calabria e Sicilia

Grandi manovre di viabilità sull’Autostrada del Mediterraneo nella Piana di Gioia Tauro. In ballo interventi per diversi milioni di euro per migliorare i collegamenti e creare quello che sarà il nuovo svincolo dedicato esclusivamente al porto di Gioia Tauro. Abbiamo chiesto lo stato dell’arte visto l’importante lavoro in corso allo svincolo di Rosarno e sul costruendo svincolo. Per quanto riguarda i lavori in corso presso lo svincolo di Rosarno, è attivo l’intervento riguardante l'ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada SA-RC – Tronco 3., tratto 2., lotto 3., stralcio C – dal km 382,475 al km 383,000 (svincolo Rosarno) che prevede la realizzazione di una nuova rampa di collegamento tra la Statale in direzione porto e in direzione Ionica, tramite una rettifica del tracciato e la costruzione di due rotatorie lungo la SS 682 per migliorare l’accesso alla viabilità esistente. I lavori sono attualmente in corso”. Il cantiere effettivamente è molto visibile con uno sbancamento importante vicino alle rampe di accesso e uscita e l’innalzamento del terreno per livellarlo alle carreggiate esistenti. Si tratta di un intervento che punta anche a intervenire sulla sicurezza e decongestionare il traffico all’uscita di Rosarno.
