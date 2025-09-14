Villa, dopo un decennio di lavori tornano gli alunni alla “Don Milani”

Un momento atteso da anni dall’intera comunità. Dopo un lungo periodo di chiusura, che si è prolungato per varie vicissitudini dal lontano 2015, riapre infatti la “Don Milani” di Pezzo. La notizia, proprio mentre erano in corso i preparativi propedeutici al primo suono della campanella, è giunta sabato mattina, cristallizzata da un documento ufficiale di Luisa Ottanà, dirigente dell’Ic “Giovanni XXIII”, e rilanciata, nel contempo, dal comune. Parlando a famiglie e allievi, Ottanà ha voluto direttamente comunicare ai diretti interessati che, domani mattina alle 9, «dopo oltre dieci anni di interventi e lavori di ristrutturazione, la “Don Milani” spalancherà le porte agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria Cannitello». La ripartenza «è accompagnata da una serie di principi fondanti», si legge tra l’altro nella circolare. Cioè «sicurezza (strutture adeguate, spazi riorganizzati e protocolli di emergenza aggiornati per garantire ambienti sereni e disponibili a supportare ogni alunno), benessere e inclusione (ambienti accessibili, attenzione alle esigenze di studenti con bisogni educativi speciali e strumenti per didattica inclusiva efficiente), qualità dell'offerta formativa, canali di comunicazione aperti e costanti per accompagnare i nostri alunni lungo tutto percorso di crescita.

