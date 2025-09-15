I sommozzatori dei Vigili del fuoco salvano un bagnante colto da malore in mare a Reggio Calabria

I sommozzatori del Nucleo Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, in servizio presso il comando di Reggio Calabria,hanno salvato un uomo in difficoltà nelle acque antistanti l'Arena dello Stretto. L'episodio è avvenuto questa mattina durante un'immersione di addestramento.

​La squadra di supporto a terra con compiti di guida ha notato un uomo, di corporatura robusta, che dopo essersi tuffato in mare, è stato colto da malore. Il bagnante è rimasto a galleggiare a pancia in giù con il viso sommerso, incapace di girarsi per respirare.

​Accortisi della situazione di pericolo, i sommozzatori con compiti di guida si sono prontamente tuffati in acqua per recuperare l'uomo e riportarlo a riva. Il malcapitato, che al momento del salvataggio era cosciente, ha ricevuto le prime cure dal personale dei Vigili del Fuoco in attesa dell'arrivo del personale sanitario del SUEM 118, che lo ha poi preso in carico per ulteriori accertamenti.