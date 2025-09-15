Rassegna stampa 15-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Comuni sciolti per 'ndrangheta in Calabria: le strategie delle commissioni
- Scuola, una sfida per chi governerà in Calabria: la povertà comincia tra i banchi
- Isola Capo Rizzuto, la “longa manus” della cosca Pullano sul territorio crotonese
- Reggio Calabria e il territorio metropolitano aprono le loro porte a “Casa Paese”
- Porto di Gioia Tauro, esclusa la “Via” adesso è in discesa il completamento del dragaggio
- Caso botulino a Diamante: nove indagati e perquisizioni tra Calabria e Campania
CULTURA
- I-fest di Micheli e "La fidanzata"
