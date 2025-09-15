Reggio Calabria e il territorio metropolitano aprono le loro porte a “Casa Paese”

«La nostra città, in questi anni, si è guadagnata sul campo il titolo di capitale italiana del gelato artigianale. Lo dimostra la crescita esponenziale che ha avuto “Scirubetta” in questi cinque anni». Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà all’inaugurazione del Festival, organizzato da Conpait Pasticceri d'Italia in collaborazione con la Città Metropolitana, che ripercorre la storia del gelato tra viaggi sensoriali e degustazioni di prodotti provenienti da tutto il mondo. Ma Scirubetta è anche solidarietà. Ancora Falcomatà: «Fin da subito manifestiamo, come Comune e come Città Metropolitana, la disponibilità ad offrire degli spazi che possano essere funzionali al progetto di “Casa paese”. In questi anni, decine di più beni confiscati sono stati destinati alla collettività per un utilizzo sociale». Il sindaco, dunque, ha aperto le porte del comprensorio alle lodevoli iniziative portate avanti dalla onlus Ra.Gi. e fondatrice del progetto “Casa Paese”, che, in giro per la Calabria, rappresenta un punto di riferimento per le persone affette da Alzheimer e demenze neurodegenerative. Insieme, affiancati dalle associazioni Nuova Solidarietà, ReteSociale e dal Lions club hanno affrontato temi delicati e complessi all’interno del Festival del Gelato artigianale “Scirubetta” trasformato, per l’occasione, in un villaggio della solidarietà.

