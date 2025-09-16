Reggio, oggi la consegna del cero votivo in Cattedrale. Cala il sipario sulla festa della Patrona

Questa mattina, in Cattedrale, il sindaco Giuseppe Falcomatà offrirà alla Madonna della Consolazione il cero votivo con cui “affida” l’intera città e le sue ansie alla Patrona celeste. Un rito che si rinnova ogni anno e che riannoda quel filo indissolubile che lega il popolo reggino alla “sua” Madonna.

Così come afferma il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra: «In questi giorni di fermento, i colori, i profumi e le sensazioni che la nostra città restituisce sono quelle di una grande comunità che attraverso la devozione verso la Madonna della Consolazione, si unisce in preghiera e si incontra nella gioia più autentica di condividere momenti di festa e di spensieratezza».

Aggiunge Marra: «Vibrazioni uniche che la città trasmette nella totalità della sua bellezza, unendo, all’espressione di una fede che viene manifestata e tramandata dalle famiglie, di generazione in generazione, il calore e la passione di momenti e tradizioni legate fortemente alla storia di Reggio Calabria. Alla Madre della Consolazione si chiedono conforto e carità, nel cammino di Processione e in Cattedrale, dove potrà essere venerata nei tre mesi in cui sarà sull’altare centrale del Duomo, per poi “riaccompagnarla”, a novembre nel suo Eremo».

