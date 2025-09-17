Bullismo, una madre della Locride denuncia con un post sui social

«Da oltre un anno, mia figlia è vittima di bullismo all’interno dell’Istituto comprensivo 'Mario La Cava', di Bovalino, nella Locride. Non si tratta di episodi isolati, né di semplici incomprensioni tra adolescenti. E’ una persecuzione sistematica, fatta di parole taglienti, esclusione sociale, insinuazioni e comportamenti che mirano a spezzare la sua serenità e la sua identità. E ciò che fa più male è che, nonostante le numerose segnalazioni, nulla è stato fatto». E’ l’inizio di un lungo post pubblicato da Antonella Italiano, dopo molti tentativi di porre fine ai presunti episodi che avrebbero colpito sua figlia.

«Ho parlato con insegnanti, coordinatori, vicepreside, ho chiesto incontri - scrive Antonella Italiano - e ogni volta mi è stato detto che 'si sarebbe monitorata la situazionè, che 'bisognava capire meglio', che 'sono cose che capitano tra ragazzi'. Ma intanto mia figlia tornava a casa in lacrime, sempre più chiusa, sempre più fragile». Secondo quanto scrive Antonella Italiano - che lo ha confermato all’Agi - «oggi, le stesse bambine che la bullizzano si sono informate se mia figlia avesse finalmente lasciato la scuola. Come se la sua assenza fosse una vittoria. Come se il loro comportamento avesse raggiunto lo scopo: farla sentire talmente sola da voler sparire». «E io, come madre, mi interrogo. Non le ho mai insegnato a rispondere con la violenza. Le ho insegnato il rispetto, la gentilezza, la forza del dialogo. Forse è questo il mio fallimento? Averle trasmesso valori che in questo contesto sembrano renderla vulnerabile? Ma se fallimento significa non averle insegnato a odiare, allora rivendico con orgoglio il mio errore. Perchè mia figlia non è come loro. E non lo sarà mai».