Ciucci a Reggio Calabria: "Primi lavori per le opere propedeutiche a maggio 2026, per il Ponte a marzo 2027"

Previsti, inoltre, il monitoraggio ambientale ante operam; indagini archeologiche e geognostiche; realizzazione delle opere compensative richieste dai Comuni; realizzazione delle opere compensative dell’impatto territoriale e sociale. Con la registrazione della Delibera Cipess da parte della Corte dei Conti saranno avviati i primi lavori relativi alle opere anticipate e contestualmente sarà avviata la progettazione esecutive in parallelo per tutte e tre le fasi progettuali previste. La fase 1, ha detto Ciucci «riguarderà i collegamenti stradali e ferroviari (imbocchi), il cui avvio è previsto per maggio 2026; la fase 2 riguarderà la realizzazione di gallerie, svincoli e tre nuove stazioni ferroviari, con avvio lavori previsto per il settembre 2026; la fase 3 riguarderà l’opera di attraversamento dello Stretto: torri, blocchi di ancoraggio, sistema di sospensione, impalcato sospeso, Centro direzionale».