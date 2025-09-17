Rassegna stampa 17-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- La sanità privata calabrese e i grandi interessi, una torta da mezzo miliardo all’anno

- Calabria e sanità privata, il blocco dei pagamenti resta e manda il settore in tilt

- Cosenza, il sindaco Caruso chiede chiarezza sulla costruzione del nuovo ospedale

IN EVIDENZA

- Vibo, s'interroga dopo la tragedia. La sicurezza non è di casa nei parchi: a fare i sopralluoghi sono i cittadini

- Botulino a Diamante, nel mirino l’azienda campana delle conserve

- Reggio, nottata choc al condominio “Girasole”

Inchieste e processi

- Processo “Maestrale” a Catanzaro, accuse senza riscontri nei confronti dell’avvocato Sabatino

- Rinascita Scott, la Dda su Pittelli: “Uomo dello Stato al servizio del clan”

- Tentata estorsione a un avvocato: Nirta e Barbaro assolti a Locri

- Spari a Santo Stefano a Montalto: una condanna per tentato omicidio

- Centauro deceduto a Maierato, i carabinieri allargano le indagini